الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعيين هشام محمد نورالدين رئيسًا لمجلس إدارة «موبكو» بشكل مؤقت

هشام محمد نور الدين
هشام محمد نور الدين أشرف

قررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، تعيين هشام محمد نور الدين أشرف، رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً - مؤقت- وذلك بدلاً من إبراهيم عبدالقادر محجوب.

جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة مصر خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد.

يشار إلى أن شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، سجلت صافي ربح بلغ 5.05 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 3.52 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 12.34 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 7.08 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، سجلت صافي ربح مستقل بلغ 3.65 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.03 مليار جنيه أرباحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها المستقلة إلى زيادة حصة الشركة من توزيعات الأرباح للشركات التابعة بمبلغ 612 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من 2021، وزيادة فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية بمبلغ 1.26 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي.
 

يشار إلى أن مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو سجلت صافي ربح بلغ 4.79 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بقيمة 2.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 10.25 مليار جنيه، مقابل 7.33 مليار جنيه خلال 2020.

كانت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عن العام الماضي، كشفت عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.54 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بقيمة 1.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له 2020.

المؤشـرات الماليــة إنتاج الأسمدة شركة مصر لإنتاج الأسمدة لإنتاج الأسمدة بورصة مصر

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