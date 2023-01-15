مواعيد مباريات اليوم من الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال اليد

تستكمل اليوم، منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا بالسويد وبولندا.

ومن أبرز مواجهات اليوم، مواجهة المنتخب المصري ونظيره المغربي، والتي ستقام في السابعة مساء، في إطار منافسات المجموعة السابعة للبطولة.

كما ستشهد الجولة الثانية، مواجهة عربية خالصة أخرى، ستجمع قطر والجزائر، ضمن المجموعة الخامسة.

وسيخوض المنتخب التونسي، مواجهة هامة أمام بلجيكا، بينما سيكون المنتخب البحريني، على موعد مع مواجهة صعبة للغاية، أمام منتخب الدانمارك (حامل لقب النسخة الماضية)، وذلك ضمن المجموعة الثامنة للمونديال.

مواعيد مباريات اليوم من الجولة الثانية لدور المجموعات لمونديال اليد

السابعة مساءً

بلجيكا X تونس (المجموعة الثامنة)

مصر X المغرب (المجموعة السابعة)

ألمانيا X صربيا (المجموعة الخامسة)

مقدونيا الشمالية X هولندا (المجموعة السادسة)

التاسعة والنصف مساءً

كرواتيا X الولايات المتحدة (المجموعة السابعة)

الدانمارك X البحرين (المجموعة الثامنة)

النرويج X الأرجنتين (المجموعة السادسة)

قطر X الأرجنتين (المجموعة الخامسة)

نتائج مباريات الأمس من الجولة الثانية

تغلب المنتخب الإسباني على نظيره منتخب تشيلي، بنتيجة 34-26، بينما فازت مونتينيجرو على إيران، بنتيجة 34-31 ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، حققت فرنسا، فوزًا كبيرًا على السعودية، بنتيجة 41-23، بينما حققت سلوفينيا، فوزًا هامًا على حساب بولندا (أحد مستضيفي البطولة)، بنتيجة 32-23.

وفي المجموعة الثالثة، حقق منتخب البرازيل، الفوز على أوروجواي، بنتيجة 35-24، بينما تغلبت السويد، على نظيره منتخب الرأس الأخضر، بنتيجة 34-27.

أما في المجموعة الرابعة، تغلبت البرتغال، على كوريا الجنوبية، بنتيجة 32-24، بينما حققت المجر، فوزًا صعبًا على إيسلندا، بنتيجة 30-28.