جامعة طنطا تنظم ورشة عمل عن آليات التحول الرقمي لقبول الطلاب الوافدين

عقدت جامعة طنطا، ليوم، ورشة عمل " آليات التحول الرقمي فى قبول وقيد الطلاب الوافدين بكليات الجامعة"، حاضر فيها الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري إدارات التعليم والطلاب بالكليات، لمتابعة ما تم عرضه بورشة العمل التي عقدت بالإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحضرها الدكتور هيثم الكومى مدير إدارة التعليم بالجامعة.

واستعرض الدكتور محمد حسين الآلية الجديدة المتبعة فى ترشيح الطلاب الوافدين من الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالقاهرة، موضحاً أنه سيتم إنهاء التعامل بالافادات الورقية والاعتماد على المنظومة الرقمية من خلال منصة "ادرس فى مصر"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تيسيرا على الطلاب الوافدين بالجامعة فى انهاء اجراءات الالتحاق والتسجيل للطلاب فى أسرع وقت.

كما بحث نائب رئيس الجامعة سبل دعم الطلاب الوافدين بكليات الجامعة، ووجه بحل أي معوقات قد تواجههم، وتعزيز قدرات الجامعة التنافسية في جذبهم للدراسة من خلال البرامج الأكاديمية والخدمات المميزة.