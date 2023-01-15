رئيس نقل النواب: الربط الكهربائى المصرى السعودى ضربة البداية للتكامل العربى

أشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصرى بنجاح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وفقًا للجدول الزمنى للمشروع، حيث بدأت الوزارة فى الأعمال الخاصة بتركيب أبراج النقل ليخرج بذلك أكبر مشروع ربط كهربائي بالمنطقة للنور لتبادل 3 آلاف ميجاوات.

وأكد "عابد" فى بيان له أصدره اليوم أن هذا المشروع المصرى السعودى سيكون بمثابة ضربة البداية للربط الكهربائى بين مختلف الدول العربية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها قطاع الكهرباء المصرى ولأول مرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر واحدًا من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة بالكامل خاصة فى ظل مصر تخطيط مصر لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أكدت أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسعودية فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرًا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعًا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودى، موضحًا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة هى عقودًا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عال، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترًا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت مليار 800 مليون دولار يتحمل الجانب المصري منهم 8 مليارات جنيه.