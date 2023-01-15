الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكرم حسنى: «عشان أحضر حلقة عن حميد الشاعرى عملتله كتاب من 19 سنة»

أكرم حسني
أكرم حسني

أجرى برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، حوارًا مع كل من الفنان حميد الشاعري، والفنان هشام عباس، والفنان أكرم حسني، وحرص كل منهم على توجيه رسالة ومعايدة للقناة للاحتفال بعيدها السادس.

وعن كيفية تعرف كل منهما على الآخر، قال الفنان حميد الشاعري، إن الفنان هشام عباس ترجع معرفتهما منذ كانا شبابًا في مرحلة التعليم الجامعي، قائلًا: "هشام عباس ده معرفة عمر بحاله، اتعرفنا على بعض في الجامعة كنا في اليوم الدولي وكنت بصفتي ليبي، وتعرفنا على بعضنا البعض منذ ذلك الحين".

فيما أكد الفنان أكرم حسني أنه تعرف على كليهما من خلال برنامجه الإذاعي على "نجوم إف إم"، والذي كان يقدمه وقتها واستضاف كل من حميد الشاعري، وهشام عباس، لتنطلق بعدها صداقتهما.

وكشف الفنان أكرم حسني، أن لقاءه بالفنان حميد الشاعري في الإذاعة يعد من أكثر اللحظات التي جمعتهما ومن الصعب نسيانها، مرددًا: "كان معانا معدة للبرنامج، لكل الحلقات إلا حلقة حميد الشاعري أنا اللي حضرتها وعملت وقتها كتاب ومجلد وحطيت عليه صورة حميد من برة، لدرجة أنه استغرب وقال دي أول مرة أشوف الطريقة دي للتحضير".

وعلق الفنان حميد الشاعري: "أنا وأكرم حسني خدنا على بعض من أول لقاء، وتجمعنا ببعض عشرة طويلة جدًا ترجع لسنة 2004، أي قرابة 19 سنة".

هشام عباس حميد الشاعري أكرم حسني كتاب 19 سنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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