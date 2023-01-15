طلب إحاطة بالبرلمان بسبب وقوع منصة الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج

تقدمت صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والاتصالات بشأن وقوع منصة الامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين بالخارج.

وأكدت النائبة صبورة السيد في طلبها أنه وردت إليها العديد من الشكاوى من أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج بسبب تعطل وسقوط منصة الامتحانات في العديد من الدول، حيث أنه مع بدء دخول الطلاب على المنصة تفاجأوا أن المنصة تعطلت ولا يمكنهم الدخول عليها؛ الأمر الذي صاحبه خوف وقلق من أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم تعاملت مع الأزمة، إلا أنه لابد من الوقوف على الأمة وحل المشكلة التي تتكرر كل عام تقريبا، مؤكدة على ضرورة فحص المشكلة لمعالجة مثل هذه التداعيات السلبية التي تؤثر على المنظومة التعليمية، مطالبة بتشكيل لجنة فنية لحل أزمة سقوط منصات الامتحانات الإلكترونية.



وطالبت النائبة صبورة السيد، الحكومة بسرعة حل أزمة سقوط منصة الامتحانات حتى لا تتكرر، متسائلة: إلى متى ستستمر هذه المشكلة؟، معقبة: كان على وزارة التربية والتعليم التنسيق جيدا مع وزارة الاتصالات قبل بدء الامتحانات.