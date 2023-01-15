محمد فؤاد يُحيى حفل عيد الحب بلبنان ويستعد لإطلاق أغان جديدة

تعاقد الفنان محمد فؤاد على إحياء حفل عيد الحب على أحد المسارح الكبرى في لبنان يوم 13 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يسافر النجم إلى لبنان خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، للتحضير للحفل الذي يشهد عودة محمد فؤاد لتقديم الحفلات اللايف من جديد بالخارج.

على جانب آخر، يستعد محمد فؤاد خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الأغانى السينجل الجديدة، والتي يعكف حاليًا على تسجيلها فى أحد الاستديوهات الخاصة استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقرر طرح ألبومه الجديد بطريقة السنجل على أن يفرج عن كل أغنية منفردة ويطرح التالية بعد فترة لا تقل عن 10 أيام، حيث فضل أن يشوق جمهوره لألبومه بطريقة الأغاني السنجل، ليعلن عن موعد طرحه بالكامل مع آخر أغنية له يطرحها في الألبوم.

واستطاع فؤاد أن يحقق نجاحًا كبيرًا بآخر أعماله أغنية "أحكيلك"، حتى أنها انضمت لقائمة الأكثر بحثًا على موقع البحث العالمي "جوجل"، كما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، وتعاون خلالها مع الملحن وليد سعد، وهي من توزيع خالد نبيل.