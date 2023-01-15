الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. بدء تلقي تظلمات الراسبين في اختبارات الحاسب الآلي بشركة مياه سوهاج

اختبارات الحاسب
اختبارات الحاسب الآلي

تتلقى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم، تظلمات الراسبين فى اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظائف محاسب، وأخصائي موارد بشرية، وكاتب، ومدخل بيانات، وأمين خزينة، ومراقب أمن، التى أجريت يومى 24 و 25 ديسمبر الماضي.

وأوضحت  سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، إلى أنه تم فتح باب التظلمات للراسبين بمبنى الخدمات بالدور الأرضي بمركز التدريب، على تكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج بمدينة ناصر، بدءا من اليوم وغدا 15 و 16 يناير الجاري، طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج.

كان اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، أعلن فى وقت سابق أنه يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg ، والبحث بالرقم القومي.

16 يناير اخصائي موارد بشرية ادارة الاختبارات استعدادات الأرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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