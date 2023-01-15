«الشواربي باشا» يهدد اتحاد الكرة بالكارت الأحمر: الطرد مصيركم (مستندات)

حالة من الجدل الكبير سيطرت على سكان وأهالي شارع الشواربي الشهير بوسط القاهرة، عقب صدور قرار من حي عابدين بإزالة العقار رقم 7 بتوصية من لجنة المباني الآيلة للسقوط، بسبب تصدع الأسقف الداخلية به علي حد تعبيرها.

العقار يرجع تاريخ إنشائه إلى أوائل القرن الماضي، ويتكون من 5 طوابق على مساحة ١٣٠٠ متر ويقبع في داخله المقر التاريخي والأول لاتحاد الكرة المصري والذي تحول الآن إلى مقر منطقة القاهرة لكرة القدم بعد نقل المقر الرئيسي إلى منطقة الجبلاية بالجزيرة كما يوجد أيضًا، ستوديو سينمائي كبير، وشركة أدوية شهيرة، بجانب عدد من المحال التجارية والشقق السكنية.

«الدستور» قامت بجولة ميدانية داخل الشارع التجاري الشهير، لرصد تعليقات الأهالي وقاطني العقار المزمع إزالته، ليقول محمد رشوان، محام، أحد السكان المتضررين من تنفيذ القرار:"أنا صاحب محل أحذية بالعمارة، وموجود هنا منذ 1977، هذا العقار يعود تاريخ تدشينه إلى عشرينات القرن الماضي وهو ملك لأسرة الشواربي باشا الذي سمي الشارع باسمه، وفي عام ١٩٢٣ قام عبد العزيز باشا بمنح اتحاد الكرة المصري هذا المقر كهبة منه ليكون أول مقر للاتحاد وأقدمهم.

يواصل رشوان حكايته عن المكان: "في 2013 فوجئنا بقرار من الحي بهدم غرف السطح فقط لعدم سلامتها، وفي مايو الماضي فوجئنا بخروج العقار من مشروع التنسيق الحضاري، علي الرغم من مرور أكثر من ١٠٠ عام علي انشائه ويعتبر أثر حاله حال معظم عقارات وسط البلد ومنذ أيام قليلة، صدمنا بقرار جديد وهو إزالة العقار بالكامل بحجة عدم سلامة جنباته، وتعرضه للسقوط في أي لحظة.

بالطبع ما يحدث هو تخطيط محامي أسرة عبدالحميد باشا الشواربي، آخر ورثة العقار، قمنا علي الفور كسكان مضارين مما يحدث بتحريك دعوى في مجلس الدولة لإيقاف هذا القرار وسلكنا جميع الطرق القانونية، ولم نكتف بذلك بل قمنا بانتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة عين شمس، للتأكد من سلامة المبني من عدمها، بالفعل قامت اللجنة بشرح وتخطيط ان جميع زوايا وعمدان البناية سليمة، وغير آيلة للسقوط:"لمصلحة مَن يحدث ذلك، غنحن نقوم بدفع الإيجار بانتظام في المحكمة".

وقال حسين، أحد سكان المنطقة لـ" الدستور":"طبعًا فوجئنا جميعاً بقرار الإزالة، وعقار 7 ده واحد من أشهر عقارات الشارع، بسبب وجود مقر اتحاد الكرة المصري القديم به، وكان يوجد به ايضًا جزء من مقر الاتحاد الأفريقي في أحد الفترات، وخلال السنوات الاخيرة دخل الوكيل الخاص بأسرة الشواربي باشا في نزاع مع السكان ترتب عليها قيامهم بدفع الايجار الشهري في المحكمة، واعتقد أن الأمور ستهدأ حالة فوز قاطني العقار بالقضية المنظورة حاليًا في أروقة المحكمة.