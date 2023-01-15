عرضت قناة «dmc»، مقطع فيديو يضم جميع العاملين في القناة، بمناسبة مرور 6 سنوات على انطلاقها، حيث كانوا هم شركاء رحلة النجاح والتميز.

وجاء الفيديو الذي حمل عنوان “فريق عمل «dmc».. رحلة الجهد والنجاح والتميز”، ليعرض صور لجميع العاملين في القناة، بداية من الإعلاميين وحتى العاملين خلف الكاميرات.

وانطلقت شبكة dmc، قبل 6 سنوات في 14 يناير، وهي قناة موجهة لكل أفراد الأسرة المصرية، بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز، أتت ثمارها عاما بعد عام، ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، حيث أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.