إيمان الحصرى: الهدف الأساسى لـ«dmc» تقديم ما يرضى المواطنين

احتلفت الإعلامية إيمان الحصري، بمرور 6 سنوات على انطلاق قناة "dmc"، مع عودتها إلى تقديم برنامج "مساء dmc"، بعد شفائها من أزمتها الصحية، لتتألق من جديد على شاشة القناة.

وقالت إيمان الحصري: «اليوم نحتفل بمرور 6 سنوات على انطلاق قناة "dmc"، حيث قدمنا برامج وأفكار على مدار 6 سنوات بشكل يليق بالجميع ومصداقية كبيرة».

وأضافت إيمان الحصرى ببرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية على قناة "dmc": «القناة قدمت بما يليق بالمواطنين، كما نجحنا كثيرا وممكن أن نكون أخطأنا ولكن الهدف الأساسى هو إرضاء المواطنين».



وأوضحت أن مراسلى القناة بذلوا جهودا كبيرا فى تغطية جميع الأحداث المهمة وما يهم الشارع المصرى.