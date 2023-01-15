من قلب الريف.. رسائل حب من أهالينا الطيبين لـ«dmc» فى عيد ميلادها السادس

في عيد ميلادها السادس عرضت قناة «DMC»، تقريرا بعنوان «من قلب ريف مصر.. رسائل حب من أهالينا الطيبين لقناة dmc في عيد ميلادها السادس»،استعرضت من خلاله أراء المواطنين من الريف المصري، حول القناة.

وقال أحد المواطنين: «القناة كويسة وبرامجها كويسة، وربنا يديمهم في نجاح».

وأضاف مواطن آخر: «كل سنة وكل اللي في القناة طيبين، ودايمًا القناة في نجاح، ومصر بخير»، بينما قال مواطن آخر: «دي إم سي أحلى قناة، وسنة سعيدة على مصر كلها، ونفسي تعملولنا برامج عن الزراعة».

كما عرضت القناة مجموعة من آراء الشباب حول ما تقدمه القناة من برامج اجتماعية وترفيهية وأعمال درامية، حيث أكد الجمهور على تميز الأعمال ومشاهدتها.

وانطلقت شبكة dmc، قبل 6 سنوات في 14 يناير، وهي قناة موجهة لكل أفراد الأسرة المصرية، بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز، أتت ثمارها عاما بعد عام، ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، حيث أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.