الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

من قلب الريف.. رسائل حب من أهالينا الطيبين لـ«dmc» فى عيد ميلادها السادس

dmc
dmc

في عيد ميلادها السادس عرضت قناة «DMC»، تقريرا بعنوان «من قلب ريف مصر.. رسائل حب من أهالينا الطيبين لقناة dmc في عيد ميلادها السادس»،استعرضت من خلاله أراء المواطنين من الريف المصري، حول القناة.

وقال أحد المواطنين: «القناة كويسة وبرامجها كويسة، وربنا يديمهم في نجاح».

وأضاف مواطن آخر: «كل سنة وكل اللي في القناة طيبين، ودايمًا القناة في نجاح، ومصر بخير»، بينما قال مواطن آخر: «دي إم سي أحلى قناة، وسنة سعيدة على مصر كلها، ونفسي تعملولنا برامج عن الزراعة».

كما عرضت القناة مجموعة من آراء الشباب حول ما تقدمه القناة من برامج اجتماعية وترفيهية وأعمال درامية، حيث أكد الجمهور على تميز الأعمال ومشاهدتها.

وانطلقت شبكة dmc، قبل 6 سنوات في 14 يناير، وهي قناة موجهة لكل أفراد الأسرة المصرية، بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز، أتت ثمارها عاما بعد عام، ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، حيث أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 15 يناير 2023

كيف يمكن تحديد انتهاء مدة صلاحية الأدوية؟.. مؤسس وحدة أورام الكبد يجيب

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى محافظات مصر

فريق عمل «dmc».. رحلة الجهد والنجاح والتميز

إيمان الحصرى: الهدف الأساسى لـ«dmc» تقديم ما يرضى المواطنين

أهمية حمض الهيالورونيك للبشرة.. تعرف على كيفية استخدامه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس