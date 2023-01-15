الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الجمهور من كل أنحاء العالم يهنئون «DMC» بعيد ميلادها السادس.. (فيديو)

احتفال DMC بعيد ميلادها
احتفال DMC بعيد ميلادها السادس

هنأ الجمهور من كل أنحاء العالم قناة DMC بمناسبة عيد ميلادها السادس، الذي تواصل فيه النجاح والتألق، ما جعل الجمهور والعاملين في المجال الإعلامي يرتبطون بالقناة، ليس في مصر فقط؛ بل وفي كل أنحاء العالم.

من السعودية

وقال الإعلامي بدر الحقيل، من المملكة العربية السعودية: «أتمنى للقناة دوام التوفيق والسداد، وسعيدا بأني كنت جزءً من ضمن مسيرتها في النجاح، متحدثا عن القضايا التي تهم الخليج والعرب والممكلة العربية السعودية».

من إنجلترا
وأضاف ياسر الشنواني، من إنجلترا: «كل سنة وقناة DMC بخير في عيد ميلادها السادس، وكل سنة والعاملين بها بصحة وسعداة ودائما في نجاح، وبشكرها على تغطيتها المناسبة للمتابعين من داخل وخارج مصر».

من أستراليا

بينما قالت إيمان ريمان من أستراليا: «كل عام وقناة DMC  والعاملين بها بألف خير، وأهئنكم بعيد ميلادها السادس وتظل القناة مستمرة لسنوات طويلة ودائمة».

من روسيا
وتابع مسلم شعيتو من روسيا، مدير المركز الثقافي الروسي العربي: «كل عام والعاملين في القناة بخير وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم المميز دائما، وأن تبقى محطة للجمهور العربي كاملا».

من لبنان

وأضافت رندلي جبور من لبنان، نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان: «من القلب أوجه التهنئة لقناة DMC بعيدها السادس، ولى تجربة جميلة وممتعة في الإطلالات الإعلامية على القناة التي تتميز بالعدالة والاحترام والمهنية»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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