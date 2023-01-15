شبكة «DMC» و6 سنوات من الإبداع بمسلسلات ارتبطت بالجمهور

على مدار 6 سنوات ارتبطت شبكة قنوات DMC مع الجمهور المصري وأصبحت أحد أفراد الأسرة، من خلال خطة برامجية ودرامية مميزة، جعلتها تحصد النجاح عامًا بعد عام، ليمتد جمهورها إلى كل أنحاء الوطن العربي.

وفي احتفالية شبكة قنوات DMC بمرور 6 سنوات ناجحة على بثها، نرصد عبر السطور التالية، بعض المسلسلات التي كانت مرتبطة بأذهان الجمهور ويتابعها؛ بل وكان ينتظرها كل عام في مواسمها الجديدة.

أبو العروسة

يُعد مسلسل "أبو العروسة" أحد الأعمال الدرامية المميزة على شاشة DMC، والذي يجمع كل أفراد الأسرة المصرية؛ فهو يصور أحوال أغلب العائلات في المجتمع المصري، وهذا ما جعل الجمهور يرتبط به على مدار 3 مواسم كاملة.

أبو العروسة



والمسلسل من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحجت صالح، نرمين الفقى، ميدوعادل، ومحمود حجازى، وولء الشريف، ومجموعة من الممثلين الأخرين، تأليف وإخراج هانى كمال وكمال منصور.

إلا أنا

وجبة درامية مختلفة ومميزة قدمتها شبكة DMC من خلال مسلسل “إلا أنا”، والذي يشمل مجموعة من الحكايات المنفصلة المتصلة، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية تحكي عن تجارب تمس أغلب الفئات في المجتمع، ما جعل الجمهور يرتبط به وينتظره كل عام.

إلا أنا



مسلسل “إلا أنا” يحرص على انضمام أبرز نجوم الفن في كل حلقة من الحلقات، ليكون بمثابة أعمال درامية مختلفة، ولكنها مرتبطة بقضايا اجتماعية في نفس الوقت، وهي من تأليف الكاتب الكبير يسرى الفخراني.

مسلسل الأب الروحي

مع بداية انطلاق شبكة قنوات DMC، جذبت أنظار الجمهور من خلال مسلسل الأكشن “الأب الروحي” الذي كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم، في إطار درامي مختلف وجديد يقدم لأول مرة في القنوات المصرية والعربية.

مسلسل الأب الروحي

مسلسل “الأب الروحي”، الذي كان من تأليف باهر دويدار، نجح في جذب أنظار الجمهور، ليكون من أبرز الأعمال في شبكة DMC، مع بداية انطلاقها.

مسلسلات رمضان

مع قدوم شهر رمضان المبارك، ينتظر الجمهور المصري والعربي، مجموعة من الأعمال الدرامية الدسمة التي تقدمها شبكة قنوات DMC، وتضم أبرز النجوم في الوطن العربي، مثل الفنان محمد رمضان، والفنان خالد النبوي، ونخبة كبيرة من النجوم.

وعرضت DMC على مدار 6 سنوات أعمال مميزة في كل عام، مع قدوم شهر رمضان المبارك، مثل مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز”، و"البرنس" للفنان محمد رمضان"، و"نسر الصعيد" الذي يحكي بطولات رجال الشرطة، و"راجعين يا هوى" للفنان خالد النبوي، وغيرها من الأعمال المميزة.

وبينا معاد

في الوقت الحالي تعرض شبكة DMC، مسلسل "وبينا معاد" من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تنسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج ابراهيم حمودة.