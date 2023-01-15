اليوم.. فتح باب الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الجديدة 2023 (شاهد كراسة الشروط)

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التسجيل لحجز 20044 وحدة سكنية بمشروعى الإسكان المتميز، بعدد من المدن الجديدة، في 3 مشروعات إسكانية وهم جنة ودار مصر وكذلك سكن مصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وذلك من اليوم الأحد، 15 يناير حتى 16 فبراير 2023.

شروط حجز شقق الإسكان من موقع بنك التعمير

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في البيان الصادر من مكتب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية شروط حجز شقق الإسكان من موقع بنك التعمير:



- لا يحق لأكثر من فرد في أفراد الأسرة سواء كان الزوجة أو الزوج أو الأولاد القصر التقديم على أكثر من وحدة سكانية في المدن الجديدة في الإعلان الواحد.

- كما يشترط إلا يكون سبق وحصل أحد أفراد الأسرة على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- إلا يكون المتقدم استفاد قبل ذلك من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

- يجب أن يقر الشخص بصحة البيانات المقدمة عند حجز الوحدة السكنية.

- كما يجب أن يكون سن الشخص لا يقل عن 21 سنة من تاريخ الإعلان عن الوحدات السكنية.

- وأن يكون الشخص حاصل على الجنسية المصرية.

طريقة الحصول على شقق الإسكان المتوسط في 2023

يتم الحجز عن طريق التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)

علما أن تخصيص الوحدة السكانية سوف يكون بنظام أسبقية الحجز "online"، من يوم الأحد 15 يناير 2023، حتى الخميس 16 فبراير 2023.



ويتضمن الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان تفاصيل ومساحات الوحدة السكنية، وأيضا كراسة الشروط يمكن للشخص الإطلاع عليها، كما يتوافر صور وفيديوهات للوحدات السكنية.

خطوات الحجز

1- إنشاء حساب جديد على موقع بنك التعمير والإسكان، وبعد ذلك يقوم باتباع الإرشادات إلى أن يصل إلى أهم خطوة وهي ظهور رقم الاستمارة على الشاشة، علما أن هذا الرقم يستخدم كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.



2- يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وأيضا قيمة المصروفات التي لا ترد دفعة واحدة.



3- يمكن التحويل من حساب العميل أو حساب أحد الأقارب من الدرجة الثانية فقط.



4- يتم تحويل مبلغ جدية الحجز على فرع بنك التعمير والإسكان فرع الدقي بمحافظة الجيزة.



5-علما أنه يتم استلام رسالة SMS تفيد بالحصول على مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من وقت تحويل مبلغ جدية الحجز، وفي حالة عدم حصولك على هذه الرسالة يجب التواصل مع مركز الاتصالات بالبنك.



