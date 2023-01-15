الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية التونسية تتهم أطرافا معيّنة بالتحريض على الشغب

الداخلية التونسية
الداخلية التونسية

اتهمت السلطات التونسية أطرافا معيّنة بالسعي للتحريض على ممارسة أعمال شغب في الأحياء الشعبية.

 

 

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، يوم السبت، في بيان، أن معلومات تبلغت لمصالح الأمن تفيد بسعي بعض الأطراف لتحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.

 

وأوضحت الوزارة أن الأمن يبذل جهودا حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة.

 

ولفتت إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل، أعطت إذنا، يوم السبت، بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".

 

ووجهت الوزارة اتهامات للمعتقلين بالإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وإثارة الذعر في صفوف المواطنين وحيازة زجاجات حارقة بغرض الاعتداء على مقر الضابطة العدلية.

 

تعلم وزارة الداخلية أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أذنت بالاحتفاظ بـ 03 أشخاص من أجل "تكوين وفاق إجرامي قصد الإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وبثّ الرعب في صفوف المواطنين ومسك وحيازة قوارير حارقة قصد الاعتداء على مأموري الضابطة العدلية"، وذلك على إثر تمكن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرمبالية من حجز كمية من الزجاجات الحارقة "مولوتوف" عمد المظنون فيهم إلى إخفائها داخل سيارة أحدهم.


وفي سياق متصل، توفرت معلومات لدى المصالح الأمنية مفادها سعي بعض الأطراف إلى تحريض عدد من المراهقين والقصّر وذوي السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب ببعض الأحياء الشعبية، والعمل حثيث قصد القبض عليهم وإحالتهم على العدالة.

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وائل لطفي

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الداخلية التونسية تتهم أطرافا معيّنة بالتحريض على الشغب

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