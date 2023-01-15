5 قتلى جراء ضربات صاروخية روسية شرقى أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل 5 أشخاص إثر استهداف صواريخ روسية مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو شرقي البلاد.

وقال فلانتين رزنيتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة دنبروبتروفسك الأوكرانية، عبر تلغرام، إن الصواريخ الروسية دمرت مدخل مبنى سكني من 9 طوابق، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص.

وأضاف أن الهجوم "المفجع للقلب" تسبب أيضا في إصابة 39 شخصا، من بينهم 7 أطفال، لافتا إلى أن أصغر طفل يبلغ 3 سنوات.

وأوضح أن جميع الأطفال هم الآن في المستشفى يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن فتاة عمرها 9 سنوات حالتها خطيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فإن حريقا اندلع في مساحة 70 مترًا مربعًا، كما اشتعلت النيران في 15 سيارة كانت متوقفة في الجوار، إثر الهجمات الصاروخية.