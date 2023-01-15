الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد مشكلة تقنية.. «التعليم» تكشف عن «منصة جديدة» لإجراء امتحانات المصريين بالخارج (فيديو)

امتحانات المصريين
امتحانات المصريين بالخارج

تحدث شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن المشكلات التقنية التي يواجهها أبناؤنا الطلاب المصريون بالخارج، خلال الامتحانات على المنصة. 

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي": “كانت هناك مشكلة تقنية تسببت في سقوط منصة امتحانات الطلاب المصريين في الخارج”٫ مؤكدا أن الوزارة كانت تركز على إيجاد الحلول السريعة مع تحديد أسباب المشكلة.

وأضاف: “قمنا باتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج مع مراعاة فروق التوقيت”. 

وتابع: “المنصة الجديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة”.

وأشار شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: “تم مد الفترة الزمنية للدخول على منصة امتحانات الطلاب المصريين في الخارج حتى 8 مساء بتوقيت كل دولة وليس بتوقيت القاهرة”.

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