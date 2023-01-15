موسكو: الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل أى محكمة لمحاسبتنا

قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مخولة بتشكيل أي محكمة لمحاسبة روسيا"، معتبرًا أن هذه المبادرات يحركها الغرب "لأغراض سياسية".

وأضاف بوليانسكي - في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء السبت - أن "أي مبادرات من هذا القبيل في إطار الجمعية العامة؛ ستكون لاغية وباطلة قانونيًا؛ لأن الجمعية العامة لا تتمتع بمثل هذه الصلاحيات".

وحول عقد قمة السلام، التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، قال بوليانسكي إن عقد هذه القمة تتطلب موافقة الجمعية العامة، وحال الرغبة في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".

وتابع: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة. ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".

وكان السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنارو، قد أعلن سابقا أنه من المقرر عقد "قمة سلام" في 24 فبراير بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.