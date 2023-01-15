الداخلية الكويتية: ضبط كميات كبيرة من الماريجوانا والشابو بحوزة تاجرى مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة لدى اثنين من تجار المهلوسات.

وأوضحت الوزارة، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات تفيد بأن شخصًا من جنسية عربية يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأن التحقيقات والمتابعة قادت إلى ضبطه.

وأضافت أنه عُثر في منزله على "كمية كبيرة من أمبولات زيت الماريجوانا الجاهزة للبيع والاستخدام تقدر بنحو 2000 أمبولة تقريبًا، وكيلوجرام مـن مادة الكيميكال، و20 جرامًا من مادة الشبو، وميزان حساس".

وفي عملية الضبط الثانية، أوضحت أنها تلقت معلومات تفيد بأن مقيمًا من جنسية آسيوية كان يقوم بالاتجار والتعاطي في المواد المخدرة، وتم ضبطه، والعثور في مسكنه "على نحو 10 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا، وميزان حساس، ومبلغ مالي من متحصلات البيع".

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين أقرا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار، وتمت إحالتهما والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.