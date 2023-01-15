الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسى يبدأ استخدام دبابات جديدة فى أوكرانيا

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أفادت وكالة "نوفوستي"، أن الجيش الروسي باشر استخدام دبابات "تي – 90 إم" الحديثة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، حيث أثبتت الاختبارات موثوقيتها وقدرتها على ضمان سلامة وراحة طاقمها.

وقال قائد إحدى الدبابات الجديدة، "تم إعداد الأهداف، وأعطيت الإحداثيات وجرى قصف الأهداف وتمت إصابتها وتدميرها".

وأكد قائد دبابة آخر أن دبابة "تي – 90 إم" أثبتت موثوقيتها وأداءها المتميز أثناء اختباراتها، فضلًا عن معداتها الحديثة التي توفر الحماية التامة والراحة لطاقمها.

وأشار إلى أن طاقم الدبابة محمي بشكل جيد، والقائد لديه القدرة على إطلاق النار منها، حيث تؤمن كاميراتها الرؤية الواضحة بمحيط 360 درجة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن دفعة من دبابات "تي – 90 إم" المطوّرة دخلت الخدمة في أحد أفواج الدبابات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

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