الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف يمكن تحديد انتهاء مدة صلاحية الأدوية؟.. مؤسس وحدة أورام الكبد يجيب

الأدوية
الأدوية

أوضح الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، الأضرار الناجمة عن تناول الأدوية المنتهية الصلاحية، قائلًا:"إن الكبد هو الفلتر الذي يحمي الجسد كله من المؤثرات الخارجية الضارة والمؤثرات الداخلية".

 

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأدوية من ضمن المؤثرات الخارجية الضارة، لافتاً إلى أن كل بيت من البيوت المصرية به درج يوجد به عدد كبير من زجاجات وعبوات الأدوية". 

 

وأوضح أن الدواء سلاح ذو حدين، بحيث يتم استخدامه في التوقيت السليم والجرعة السليمة، وتحت الإشراف الطبي، لافتا إلى أنه في حالة فتح برطمان لأخذ حبوب الدواء فإن أقصى صلاحية هي 6 أشهر، لكن لو كل برشامة قي شريط مغلف، فمن الممكن أن تكون قبلها بشهر هي نهاية الصلاحية. 

 

وأشار إلى أن هناك نظامين لاستخدام الأدوية، وأن النظام البريطاني يتم فيه استخدام البرشام حتى بداية الشهر المحدد فيه انتهاء الصلاحية، والنظام الثاني هو النظام الأمريكي حيث يكون مع نهاية الشهر لانتهاء الصلاحية. 

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