الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض «زاد الخيال» للفنان عبدالحكيم مصطفى فى جاليرى مصر

معرض زاد الخيال
معرض زاد الخيال

يفتتح في السابعة من مساء اليوم الأحد، معرض التصوير الفوتوغرافي "زاد الخيال" للفنان عبد الحكيم مصطفي، وذلك في جاليري مصر للفن التشكيلي بالزمالك، ويستمر المعرض حتي الثاني من فبراير المقبل.

 

وعن معرضه “زاد الخيال”، يقول الفنان عبد الحكيم مصطفى: هو معرض لمشروع تصوير فوتوغرافي. مكان التصوير الصحراء البيضا بواحة الفرافرة، وواحة البويطي. في زيارات متعددة من الفترة 2012 إلي 2019. حتي تم إنجاز أولي خطوات المشروع في عدد 42 لوحة مربعة أبيض في أسود.

 

الموضوع المنحوتات الطبيعية المتغايرة من الصخور الجيرية بالصحراء وشخوص الأفرع الجافة لنباتات وأشجار الواحة، و ما تشكلها من واقع أفتراضي. تحفز المخيلة بتداعيات وإنطباعات وجدانية مرتبطة بالتاريخ الشخصي للمشاهد في صورة ذهنية خاطفة.

 

ولفت “عبد الحكيم” إلى: "في خريف 2021 خُضت رحلة موازية في قراءة رواية "العائش في الحقيقة" للأديب نجيب محفوظ عن سيرة إخناتون فتلازمت أحداثها ومنهج الأديب الفلسفي مع طرحي لرؤيتي الخاصة حول تناول مشروعي الزاد" المؤن" الذي يغذي الخيال ويقويه ويدفعة للخلق والإبداع".

 

ويمتلك إخناتون نهج وروح مغاير لمن سبقه فى الفكر الروحانى و الإنسانى. فتباينت، وتناقضت من حوله الآراء ، وخلفت جبهات مناهضة. هذا ما غذى لدي فكرة الصورة الذهنية للموضوع.

 

موسيقي جورج كازازيان حاضرة طوال الوقت فهي دومًا ما تأخذك في الأسفار و التحليق إلي عوالم بعيدة . مقطوعاته موحية ( الجنوب - سجايا - سبيل - مناجاة ) تلك الأسماء تربطك ربطًا أصيلًا بعالمه المتفرد.

 

ــ معرض ملح الحياة 

كما يحتضن جاليري سماح بالزمالك، في السادسة مساء اليوم أيضا، افتتاح معرضين تشكيليين، المعرض الأول بعنوان “ملح الحياة”، للفنانة التشكيلية هالة الشاروني، وهو معرض فردي خاص.

وفي نفس القاعة ــ جاليري سماح ــ يفتتح معرض الفنان التشكيلي محمد فاروق، تحت عنوان نغم بحري"، والمعرض يضم منحوتات معدنية بتشكيلات فنية متداخلة.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء، تحتضن قاعة الفنون بمركز الهناجر في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، معرض استعادي للفنان الراحل علي الروبي، هذا ويستمر المعرض حتي 20 يناير الجاري.

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يفتتح بجاليري أوديسي آرت، فعاليات المعرض الجماعي “خللي بالك من زوزو”، والذي يضم لوحات وأعمال بمشارك 50 فنان ونحات مصري.

افتتاح معرض زاد الخيال الفنان عبد الحكيم مصطفي في جاليري مصر نجيب محفوظ العائش في الحقيقة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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