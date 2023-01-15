متحدث «الزراعة»: نعمل على تطوير إنتاجية الأرض والمياه للوصول إلى أقصى استفادة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا جدًا لتطوير قطاع الزراعة.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه حتى يتم تنفيذ هذه التطويرات، يتم العمل على عدة محاور، منها تطوير إنتاجية وحدة الأرض، ووحدة المياه والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة، وهذا ما يحدث في الأراضي القديمة.

وأوضح أنه تم تطوير تقاوي جديدة من الأرز وهو السوبر 300 والتي حصلت على جوائز دولية، لافتًا إلى أن ذلك يعطي إنتاجاً عاليًا وفي نفس الوقت، يستهلك كميات مياه أقل بكثير، وبالتالي فإن ذلك يساعد في تلبية احتياجات المواطنين بنفس المقنن الباقي المخصص لزراعة الأرز، وفقًا للاتفاقية والآلية التي تم الإتفاق عليها مع وزير الزراعة والري، واللجنة المشكلة بين الوزارتين في هذا الإطار.

وأشار الدكتور محمد القرش إلى أن هذا التطور يحدث نتيجة البحث العلمي، ونتيجة تكثيف الجهود البحثية، ونتيجة تطوير التقاوي واستنباط أصناف جديدة من التقاوي.