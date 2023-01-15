عبدالحليم قنديل: نتوقع إنفاق 20 مليار جنيه على العمل الخيري خلال 2023

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إنه في السنوات الأخيرة ومنذ مجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لديه تركيز أساس على العمل الخيري، والبداية كانت من خلال صندوق "تحيا مصر".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني تم تأسيسه في مارس 2021، وأطرافه هم الجمعيات الكبرى، وقام بدور كبير جدًا في العمل الخيري وهو حقيقة قائمة، مؤكدًا أن ثلث الخدمات الصحية التي تؤدي في هذا البلد يؤديها العمل الخيري الأهلي.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي ركز التحالف على الأمن الغذائي، و تم إنفاق 12 مليار جنيه، وأعلن التحالف أنه سيتكفل بخمسة ملايين أسرة خلال عام 2023 بمعونات نقدية أو عينية.

وتابع أن التحالف الوطني، هو عمل خيري واسع ومكون من الجميعات الكبرى من صندوق الزكاة بالأزهر والجمعية الإنجيلية حقق قفزة في العمل الخيري، بالإضافة لدعم الدولة وصندوق تحيا مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يقفز حجم الإنفاق خلال العام الحالي إلى 20 مليار جنيه.