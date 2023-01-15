الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات التونسية تضبط 26 شخصا تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية خلسة

السلطات التونسية
السلطات التونسية

أعلنت السلطات التونسية عن ضبط 26 شخصا تعمدوا اجتياز الحدود خلسة، وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان صحفى- أنه فى إطار السعى المتواصل للإدارة العامة للحرس الوطنى إلى مقاومة ظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات قبلى والقصرين من ضبط 26 شخصا من جنسيات إفريقيا، بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

 

وأكد أن النيابة العامة أمرت بأتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.

 

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفى انطلاق مشاورات للخروج من الأزمة التى تمر بها تونس.

 

وقال الطريفى: "انطلقت المشاورات بصفة رسمية بين الاتحاد العام التونسى للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول المبادرة التي أطلقتها هذه المنظمات للخروج من الأزمة التى تمر بها تونس".

 

وأفاد بأن "هذه المشاورات ستتواصل على امتداد شهر لتعميق النقاش حول الخطوط العريضة للمبادرة، حيث سيقع تشريك خبراء في المجال السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي لتحضير ورقات تحمل تصورات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، موضحا أنه "سيتم تقديم المقترحات للسلطة السياسية بعد استيفاء المشاورات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب الأمريكى: وثائق بايدن السرية سبّبت عدم ثقة الأمريكيين بالحكومة

ريم مصطفى بإطلالة جذابة

على مدار 6 سنوات.. علماء مصر حول العالم على شاشة «DMC»

قناة «dmc» تجمع شمل الأسرة المصرية ببرامج اجتماعية وترفيهية مميزة

بالأسماء.. مصرع صياد وإصابة أخر إثر انهيار جبل على خيم الصيادين بمفيض توشكى

خبير لوائح: كهربا لن يشارك مع الأهلى إلا فى حالة واحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس