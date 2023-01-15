السلطات التونسية تضبط 26 شخصا تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية خلسة

أعلنت السلطات التونسية عن ضبط 26 شخصا تعمدوا اجتياز الحدود خلسة، وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان صحفى- أنه فى إطار السعى المتواصل للإدارة العامة للحرس الوطنى إلى مقاومة ظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات قبلى والقصرين من ضبط 26 شخصا من جنسيات إفريقيا، بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأكد أن النيابة العامة أمرت بأتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفى انطلاق مشاورات للخروج من الأزمة التى تمر بها تونس.

وقال الطريفى: "انطلقت المشاورات بصفة رسمية بين الاتحاد العام التونسى للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول المبادرة التي أطلقتها هذه المنظمات للخروج من الأزمة التى تمر بها تونس".

وأفاد بأن "هذه المشاورات ستتواصل على امتداد شهر لتعميق النقاش حول الخطوط العريضة للمبادرة، حيث سيقع تشريك خبراء في المجال السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي لتحضير ورقات تحمل تصورات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، موضحا أنه "سيتم تقديم المقترحات للسلطة السياسية بعد استيفاء المشاورات".