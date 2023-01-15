القوات الروسية تدمر 3 مدافع وتقتل 30 جنديا أوكرانيا فى دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير 3 مدافع هاوتزر و30 جنديا أوكرانيا فى دونيتسك، وأفاد المتحدث باسم الوزارة الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء/تاس/الروسية/، بأن القوات الروسية دمرت ثلاثة مدافع هاوتزر من طراز D-20 في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية في اليوم الماضي كما تمكنت من القضاء على 30 جنديا جنوبي دونيتسك.

وقال المتحدث إن القوات المسلحة الروسية قتلت أكثر من 30 من أفراد الخدمة الأوكرانية في المناطق الجنوبية من منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال العملية العسكرية الخاصة.



وفي السياق، أكد مسؤول أوكراني، أن الهجوم الروسي على مبنى سكني متعدد الطوابق في دنيبرو أسفر عن إصابة ما يقرب من 60 شخصا، 12 منهم من الأطفال.



ونقلت وكالة /يوكرينفورم/ الأوكرانية عن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك قوله عبر موقع التواصل الاجتماعي /تليجرام/، "أصيب نحو 60 شخصا بجروح نتيجة سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني متعدد الطوابق في دنيبرو. 12 منهم أطفال .. وعملية الإنقاذ مستمرة".



كما أفادت يوكرينفورم بأن القصف الروسي أسفر عن تدمير جزء من المبنى وأن عملية الانقاذ مستمرة في الموقع، مشيرة إلى أن أكثر من 100 من رجال الإنقاذ يشاركون في عملية الإنقاذ.



بينما، أكد الجيش الأوكراني اعتراض حوالي ثلثي الصواريخ الروسية التي أطلقت على البلاد اليوم.



ونقلت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، قوله، إن روسيا أطلقت اليوم ما مجموعه 28 صاروخ كروز من مختلف الأنواع إلى جانب 5 عمليات إطلاق لصواريخ الطائرات الموجهة.



وأوضح أن القوات الأوكرانية استطاعت تدمير 18 صاروخا من طراز كروز وثلاثة صواريخ موجهة للطائرات.



وفي مولدوفا، قالت وزارة الداخلية، أنه تم العثور على حطام صاروخ شمالي البلاد في أعقاب الضربات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا اليوم.



وأضافت الوزارة ــ في بيان - أن دورية لشرطة الحدود اكتشفت عقب القصف الروسي المكثف لأوكرانيا بقايا صاروخ ناجم عن الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا.

وفي وقت سابق، هزت سلسلة من الانفجارات كييف وخاركيف، فيما دقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا تحسبا لمزيد من الهجمات، في الوقت الذي حث فيه المسؤولون الإقليميون السكان المحليين على عدم تجاهل الإنذارات والبحث عن مأوى.