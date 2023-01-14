الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نادر سعد: التنمية تستهدف سيناء وزيارة رئيس الوزراء تعكس عودة الأمن والأمان إليها

نادر سعد
نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لحظة توجه رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء كانت لحظة فارقة ومهمة.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن  توجه رئيس مجلس الوزراء برفقة 7 وزراء، يتفقدون ثلاث مناطق وأكثر، في ربوع المحافظة، فهذا لا يدل على توجهه إلى منطقة واحدة مؤمنة قد زارها، ولكنه اتجه إلى ثلاث مناطق مختلفة أو أكثر في ربوع المحافظة، كما اتجه إلى مدينة رفح الجديدة، والتي يتم بناؤها على طراز المدن الجديدة المنتشرة في ربوع مصر. 

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه الزيارة رسالة تؤكد أن الأمن والأمان قد عاد بشكل فعال لمحافظة شمال سيناء، لافتًا إلى أن السنوات العجاف التي كانت تشهد فيهما عمليات إرهابية مختلفة، والتي أثرت أيضًا على انتظام العملية التعليمية، فعلى سبيل المثال: "جامعة العريش وفرحة الطلاب بالدراسة وانتظامها، وخمس جامعات أخرى".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التنمية تستهدف سيناء، لكن تنمية سيناء تخدّم أيضًا على التنمية في ربوع مصر.

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