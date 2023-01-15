الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: أبها السعودى يتوصل لاتفاق مع الأهلى على إنهاء إعارة ميكيسونى

ميكيسوني
ميكيسوني

أفادت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي أبها السعودي ونظيرتها في الأهلي المصري بشأن قطع إعارة الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الفريق.

 

وكان ميكيسوني قد انتقل إلى صفوف فريق أبها السعودي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

 

وكشف برنامج «أكشن مع وليد» المذاع عبر قناة «MBC» السعودية، أن إدارة أبها قد توصلت لاتفاق مع نظيرتها في الأهلي لإنهاء إعارة ميكيسوني.

 

وعلى صعيد آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

أبها السعودي الاهلى لويس ميكيسوني الدوري السعودي

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