الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث التموين تضبط 603 أطنان أرز حجبها التجار عن الأسواق

أرز
أرز

 تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

فقد نجحت شرطة التموين في ضبط قضيتين بيع بأكثر من السعر بمضبوطات بلغت (7 أطنان أعلاف حيوانية ، وضبط (26) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (96,063 طن أعلاف حيوانية) ، وضبط (18) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (639,050 طن أعلاف حيوانية وداجنة مخصبات زراعية "عينى" – 15 طن أسمدة زراعية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (23) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت  (79,674 طن أرز أبيض "عينى")، وكذا ضبط (219) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (92,589 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (41) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير .. بمضبوطات بلغت (603,134 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (455) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير..بمضبوطات بلغت (1283,009 طن أرز شعير، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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