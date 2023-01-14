غدًا.. صالون التنسيقية يناقش ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، غدًا الأحد، حول "ارتفاع معدلات الطلاق"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور حول ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق؛ منها: أسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق، وكيف تتم معالجة أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، فضلًا عن نسب الطلاق بين الريف والمدن، وتأثير انفصال الأبوين على الأطفال، وكذلك خطورة تنامي ظاهرة الطلاق على التماسك المجتمعي، بجانب مناقشة كيفية تأهيل المقبلين على الزواج وتوعيتهم، ودور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية.

يدير الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: الدكتورة راندا فارس - مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، إبراهيم سليم - رئيس صندوق المأذونين، إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ريهام الشبراوي - مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي تتم ضمن أجندة الحوار الوطني.