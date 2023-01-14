الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. صالون التنسيقية يناقش ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، غدًا الأحد، حول "ارتفاع معدلات الطلاق"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور حول ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق؛ منها: أسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق، وكيف تتم معالجة أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، فضلًا عن نسب الطلاق بين الريف والمدن، وتأثير انفصال الأبوين على الأطفال، وكذلك خطورة تنامي ظاهرة الطلاق على التماسك المجتمعي، بجانب مناقشة كيفية تأهيل المقبلين على الزواج وتوعيتهم، ودور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية.

يدير الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: الدكتورة راندا فارس - مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، إبراهيم سليم - رئيس صندوق المأذونين، إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ريهام الشبراوي - مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي تتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

ارتفاع معدلات الطلاق الحوار الوطنى المقبلين على الزواج تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين زيادة السكان ظاهرة الطلاق عضو مجلس النواب معدلات الطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

مباحث التموين تضبط 603 أطنان أرز حجبها التجار عن الأسواق

عميد «طب طنطا» يتوجه لمستشفى الطوارئ الجامعى بعد وقوع حادث سير لطالبين

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لعمال الزراعة.. تعرف على التفاصيل

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

«الإرهابية» تستعين بفيديوهات قديمة لإثارة البلبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس