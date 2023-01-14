الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة ثلاث نساء وفتاة فى إطلاق نار إثر جنازة فى لندن

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة ثلاث نساء وطفلة تبلغ سبع سنوات في حادث إطلاق نار من سيارة مسرعة إثر جنازة في لندن السبت.

وقالت شرطة لندن في بيان "وقع الحادث قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث".

كانت النساء الثلاث المصابات في الحادث قرب محطة قطار يوستون المزدحمة، وتبلغ أعمارهن 41 و48 و54 عامًا.

وأضافت الشرطة أن إحداهن تعاني إصابات قد تكون خطيرة، مضيفة أن حياة الاثنين الأخريين ليست في خطر.

وأوضحت أن حالة الطفلة البالغة سبع سنوات لم تتوضح بعد.

وقال أحد الشهود لموقع "ماي لندن" الإخباري إن الرصاصات أطلقت بينما كان المشيعون الذين حضروا الجنازة المشتركة لأم وابنتها يشاهدون حمائم وهي تُطلق بعد المراسم.

الشرطة البريطانية نساء سيارة مسرعة حادث إطلاق نار لندن جنازة

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