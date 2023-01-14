نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يكشف موعد حجز الوحدات السكنية

أوضح المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد للشئون التجارية والعقارية، موعد حجز الوحدات السكنية وملبغ جدية الحجز.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن السداد سيكون وفقًا للتمويل العقاري، قائلاً: "إنه ليس تمويلًا عقاريًا بالمبادرة، وإنما تمويل عقاري عن طريق البنك، حيث إنه تمت العودة إلى النظام الأول بأن كل بنك يستطيع أن يقوم بعمل التمويل العقاري، حيث يسدد ثمن الوحدة السكنية في صورة قرض، ومن ثم يقسط العميل مع البنك.

وأوضح أن مبادرة البنك المركزي كانت مغطية على جميع التمويلات الخاصة بالبنوك، عندما كانت 3%، و8%، لافتًا إلى أن مبادرة البنك المركزي غير موجودة حاليًا، وبالتالي فإن هذه البنوك بدأت بالعمل.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن طرح 22635 ألف وحدة سكنية بالأسعار الخاصة بهيئة المجتمعات، لافتًا إلى أن الكثير من المواطنين سيتقدمون لهذه الوحدات، لأنها في مختلف المدن على مستوى الجمهورية.

وتابع: "عاملين الجدولة على ثلاث سنوات، وخمس سنوات، وسبع سنوات، والبنك بيقول لو حد عايز ياخد على 15 سنة، ويكون منه للبنك بشكل مباشر، فهو شيء تابع للبنك ولا مشكلة فيه".