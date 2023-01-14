الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يكشف موعد حجز الوحدات السكنية

المهندس حاتم حسن
المهندس حاتم حسن

أوضح المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد للشئون التجارية والعقارية، موعد حجز الوحدات السكنية وملبغ جدية الحجز. 

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن السداد سيكون وفقًا للتمويل العقاري، قائلاً: "إنه ليس تمويلًا عقاريًا بالمبادرة، وإنما تمويل عقاري عن طريق البنك، حيث إنه تمت العودة إلى النظام الأول بأن كل بنك يستطيع أن يقوم بعمل التمويل العقاري، حيث يسدد ثمن الوحدة السكنية في صورة قرض، ومن ثم يقسط العميل مع البنك. 

وأوضح أن مبادرة البنك المركزي كانت مغطية على جميع التمويلات الخاصة بالبنوك، عندما كانت 3%، و8%، لافتًا إلى أن مبادرة البنك المركزي غير موجودة حاليًا، وبالتالي فإن هذه البنوك بدأت بالعمل. 

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن طرح 22635 ألف وحدة سكنية بالأسعار الخاصة بهيئة المجتمعات، لافتًا إلى أن الكثير من المواطنين سيتقدمون لهذه الوحدات، لأنها في مختلف المدن على مستوى الجمهورية. 

وتابع: "عاملين الجدولة على ثلاث سنوات، وخمس سنوات، وسبع سنوات، والبنك بيقول لو حد عايز ياخد على 15 سنة، ويكون منه للبنك بشكل مباشر، فهو شيء تابع للبنك ولا مشكلة فيه".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

مباحث التموين تضبط 603 أطنان أرز حجبها التجار عن الأسواق

عميد «طب طنطا» يتوجه لمستشفى الطوارئ الجامعى بعد وقوع حادث سير لطالبين

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لعمال الزراعة.. تعرف على التفاصيل

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

«الإرهابية» تستعين بفيديوهات قديمة لإثارة البلبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس