السبت 14 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طاقم حكام مصرى يدير موقعة إسبانيا وتشيلى فى بطولة العالم لكرة اليد

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد

يدير طاقم تحكيم مصري المباراة الجارية حاليا بين منتخبي إسبانيا وشيلي في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في دولتي بولاندا والسويد بتنظيم مشترك.

ويخوض المنتخبان المواجهة الثانية لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي تحت إدارة الحكمين المصريين حسام معتمد وعلاء حسن.

وتعد هذه المباراة هي الظهور الأول للصافرة المصرية في المونديال خلال هذه النسخة من البطولة.

وتشير نتيجة الشوط الأول الذي انتهى للتو لتقدم إسبانيا على شيلي بنتيجة 18/15.

فوز إسبانيا يضمن لها رسميا التأهل عن هذه المجموعة والاقتراب من الصدارة فيا تنتظر شيلي مواجهة صعبة في الجولة الأخيرة أمام منتنيجرو.

ويشارك الفراعنة  في النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم للرجال للمرة السادسة عشر في تاريخ مصر ويسعون لتحقيق إنجاز جديد يُكتب في سجلات كرة اليد المصرية.

كانت مصر قد افتتحت مشاركتها في البطولة بفوز كبير على كرواتيا بنتيجة 31/22.

وتلعب مصر المواجهة الثانية أمام المغرب الشقيق في السابعة من مساء غد الأحد.

منتخب تشيلي منتخب اسبانيا بطولة العالم لكرة اليد 2023

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الفاسدون يمتنعون

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