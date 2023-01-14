5150 دارسًا.. باحثو الجامع الأزهر يتابعون سير العملية التعليمية بأروقة أسوان

توجهت لجنة المتابعة من الجامع الأزهر برئاسة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع إلى محافظة أسوان، اليوم السبت؛ لمتابعة سير الدراسة بالرواق الأزهري في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري.

وقال الدكتور عودة، إن لجنة المتابعة التي توجهت إلى فرع الرواق الأزهرى بمحافظة أسوان، عقدت اجتماعا مع مسؤولي الرواق لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري، وكذا تعزيز الإيجابيات، والحد من السلبيات التي رصدتها لجان المتابعة خلال الفترة المنقضية، والتي من شأنها عرقلة سير العملية التعليمية بالرواق الأزهري.

وأوضح أن لجنة المتابعة التي وُجهت من الجامع الأزهر إلى محافظة الأقصر ضمت كلًّا من: الدكتور مصطفى شيشي، رئيس قسم أروقة القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والشيخ محمد قطب، منسق قطاع الوجه البحري لشئون القرآن الكريم، وبحضور الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والدكتور أحمد رضوان، مدير الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة أسوان.



وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع عدة أمور تمثلت في: مهام المحفظ برواقي الطفل والكبار، ومهام المنسق العلمي، وكذا المنسقين التقني والإداري، من أجل التطوير والنهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، مؤكد أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعها الجامع الأزهر لمتابعة الأروقة الأزهرية بالقاهرة والمحافظات، والتي انطلقت في شكل سلسلة من الاجتماعات عقد أولها أمس وتستمر مدة شهر كامل، طبقًا للجدول الموضوع مسبقًا.

يذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة الأقصر قد بلغ ٤١ فرعًا، وبلغ عدد المحفظين ١٠٤ محفظًا، بينما بلغ عدد الدارسين ٥١٥٠ دارسًا.



يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري حرصًا من على تلبية متطلبات الدارسين الني من شأنها أن تحقق لهم أقصى استفادة من دراستهم بالرواق، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.