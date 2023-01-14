السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رفض «شارك تانك» لمشروع تلقيح النخيل ووزارة الاتصالات تقدم لهم منحة احتضان

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ظهر المشتركان مصطفى محمد ومحمد العقاد صاحبا شركة "عكوب" والخاصة بعملية تلقيح النخيل والاهتمام بالتمور ورش المبيدات، واستخدام الطاقة النظيفة وشحن البطاريات الخاصة بالطائرات الخاصة بتلقيح النخيل بالطاقة الشمسية.

وطلب مصطفى محمد ومحمد العقاد استثمار 2.5 مليون مقابل 15% من حصة الشركة، وذلك لمشروع تلقيح النخيل من خلال الطائرات الإلكترونية التي تحمل لقاحات النخيل تصل إلى 5 كيلو، والتي تستطيع الارتفاع حتى 40 مترًا وعلى بعد كيلو، مشيرين إلى أن أعلى نخلة بمصر 20 مترًا، مضيفين أن هناك سينسور يجعل الطائرة تتواصل مع النخيل دون مساعدة للتلقيح.

وقدم المستثمرون نصيحة للمشتركين أصحاب مشروع تلقيح النخيل وهي التركيز في زرع حبوب اللقاح فقط، وأن تكون هناك رؤية جديدة تختلف عن الآخرين، لذلك رفضت لجنة التحكيم هذا المشروع.

ورغم رفض المستثمرين استثمار مشروع تلقيح النخيل، إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  قدمت منحة احتضان مركز إبداع مصر الرقمية بمبلغ مليون جنيه للاستثمار في مشروع تلقيح النخيل. 

يذكر أن شارك تانك  - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسمًا من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

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رفض «شارك تانك» لمشروع تلقيح النخيل ووزارة الاتصالات تقدم لهم منحة احتضان

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