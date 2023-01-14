رفض «شارك تانك» لمشروع تلقيح النخيل ووزارة الاتصالات تقدم لهم منحة احتضان

ظهر المشتركان مصطفى محمد ومحمد العقاد صاحبا شركة "عكوب" والخاصة بعملية تلقيح النخيل والاهتمام بالتمور ورش المبيدات، واستخدام الطاقة النظيفة وشحن البطاريات الخاصة بالطائرات الخاصة بتلقيح النخيل بالطاقة الشمسية.

وطلب مصطفى محمد ومحمد العقاد استثمار 2.5 مليون مقابل 15% من حصة الشركة، وذلك لمشروع تلقيح النخيل من خلال الطائرات الإلكترونية التي تحمل لقاحات النخيل تصل إلى 5 كيلو، والتي تستطيع الارتفاع حتى 40 مترًا وعلى بعد كيلو، مشيرين إلى أن أعلى نخلة بمصر 20 مترًا، مضيفين أن هناك سينسور يجعل الطائرة تتواصل مع النخيل دون مساعدة للتلقيح.

وقدم المستثمرون نصيحة للمشتركين أصحاب مشروع تلقيح النخيل وهي التركيز في زرع حبوب اللقاح فقط، وأن تكون هناك رؤية جديدة تختلف عن الآخرين، لذلك رفضت لجنة التحكيم هذا المشروع.

ورغم رفض المستثمرين استثمار مشروع تلقيح النخيل، إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت منحة احتضان مركز إبداع مصر الرقمية بمبلغ مليون جنيه للاستثمار في مشروع تلقيح النخيل.

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