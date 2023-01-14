السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«النهار»: وقف مذيعة برنامج «الجمهورية الجديدة» وإحالة العاملين به للتحقيق

منى العمدة
منى العمدة

أعلنت قناة النهار، في بيان لها، عن وقف برنامج "الجمهورية الجديدة" وكذلك وقف مقدمة البرنامج "منى العمدة" وإحالتها وفريق العمل والمسئولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

ورصدت القناة بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.
وأكدت القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها وفقًا لما تقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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«النهار»: وقف مذيعة برنامج «الجمهورية الجديدة» وإحالة العاملين به للتحقيق

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