حبس صيدلي بتهمة الشروع في قتل سيدة بالعجوزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة في واقعة الشروع في قتل سيدة أثناء سيرها بالطريق العام حيث طعنها طعنة نافذة بالبطن، تم نقل المصابة إلى مستشفى إمبابة العام، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم حسام العباسى رئيس مباحث العجوزة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة باعتداء شخص على سيدة بسلاح أبيض سكين بشارع إسراء المعلمين دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بضبط المتهم وتبين أنه يدعى «أحمد.أ»، 40 عاما، صيدلي حر، ومقيم المهندسين، وبحوزته سلاح أبيض «سكين» عقب اعتدائه على إحدى السيدات تدعى «زينب.خ»، 50 عاما، ربة منزل، حال سيرها بالشارع سكنه وطعنها بالبطن بالسكين المظبوط حيازته، تم نقل المجني عليها مستشفى إمبابة العام والحالة العامة مستقرة، وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بالشارع مكان الواقعة فوجئت بالمتهم من خلفها محدثا إصابتها، وبسؤال شاهد الواقعة حارس عقار، 37 عاما، قرر بأنه حال تواجده أمام العقار حراسته شاهد المتهم حال خروجه من العقار سكنه ممسكا بسكين وتوجه للمجني عليها وأحدث إصابتها.