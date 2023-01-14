السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هيئة التنمية الصناعية: «مصر مهتمة بتسهيل إجراءات المصانع سريعًا»

المصانع
المصانع

 قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قوة أي دولة تقاس من خلال العامل الصناعي، فهي الحامي الوحيد لأي دولة خاصة وقت الأزمات، لذا الصناعة المحرك الأساسي للاقتصاد. 

تسهيل إجراءات الصناعة

وأكد عبدالكريم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية مهتمة بصورة كبيرة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة. 

وأضاف في حديثه، أنه يتم استخراج الرخصة للأماكن الصناعية الاستثمارية بحد أقصى الآن ٢٠ يومًا، ولهذا لا يوجد مصنع متعثر الآن بسبب هذا العامل على الإطلاق مثلما كان يوجد في السنوات الماضية.

تقنين أوضاع المصانع 

وأشار إلى، أن مجلس النواب يناقش حاليًا قانون تقنين الأوضاع للمصانع المتعسرة أو التي ليست لها أوراق رسمية، بحيث يتم النظر في تلك المصانع وإصدار الحكم النهائي لها بشكل سريع.

محمد عبد الكريم تقنين أوضاع المصانع الحياة اليوم الحياة تطوير الصناعة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

توابع «سعر الصرف المرن».. نهاية السوق السوداء ومزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد «استيعاب الصدمة»

اللواء أشرف عطية يتحدث لـ«الدستور» عن مشروعات المبادرة الرئاسية: 21 مليار جنيه لتنفيذ ٢٣٢١ مشروعًا ضمن «حياة كريمة» فى أسوان

محافظ الإسكندرية: انتظام الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.. غدًا

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين فى الجيزة

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بعد انتقال مروان عطية للأهلى.. مرتضى منصور يتوجه للمحكمة الرياضية ويعلن رحيل أوباما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس