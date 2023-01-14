هيئة التنمية الصناعية: «مصر مهتمة بتسهيل إجراءات المصانع سريعًا»

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قوة أي دولة تقاس من خلال العامل الصناعي، فهي الحامي الوحيد لأي دولة خاصة وقت الأزمات، لذا الصناعة المحرك الأساسي للاقتصاد.

تسهيل إجراءات الصناعة

وأكد عبدالكريم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية مهتمة بصورة كبيرة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة.

وأضاف في حديثه، أنه يتم استخراج الرخصة للأماكن الصناعية الاستثمارية بحد أقصى الآن ٢٠ يومًا، ولهذا لا يوجد مصنع متعثر الآن بسبب هذا العامل على الإطلاق مثلما كان يوجد في السنوات الماضية.

تقنين أوضاع المصانع

وأشار إلى، أن مجلس النواب يناقش حاليًا قانون تقنين الأوضاع للمصانع المتعسرة أو التي ليست لها أوراق رسمية، بحيث يتم النظر في تلك المصانع وإصدار الحكم النهائي لها بشكل سريع.