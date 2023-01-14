«الدوم 2» يواصل البحث عن المواهب الشابة فى «محطة الدلتا»

عرضت قناة «DMC»، فى الحادية عشرة مساء أمس، ثانى حلقات الموسم الثانى من برنامج «الدوم»، برنامج اكتشاف المواهب الأكبر فى مصر والوطن العربى، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنفيذ شركة «ميديا هب»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبعد انتهاء مرحلة البحث عن الموهوبين فى إقليم قناة السويس خلال الحلقة الأولى من «الدوم ٢»، توجهت كاميرات ولجنة تحكيم البرنامج فى حلقته الثانية إلى منطقة الدلتا، وبالتحديد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، التى خرج منها عشرات المبدعين والموهوبين على مدار العقود الماضية.

وواصلت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامى شادى شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك، تقييم واختيار عشرات المواهب من مدن الدلتا، فى مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، وقدموا للمتسابقين مجموعة من النصائح المهمة لتطوير مواهبهم.

تكريم خاص من البرنامج لأحمد زكى ومحمد فوزى وصفاء حجازى

واصل المسئولون عن برنامج «الدوم» مبادرتهم بتكريم عدد من رموز الإقليم، الذى يتم اكتشاف المواهب بداخله، وألقت الحلقة الثانية الضوء على عدد من المبدعين من أبناء محافظات الدلتا، فى الدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية.

جاء على رأس هؤلاء، النجم الكبير الراحل أحمد زكى، ابن مدينة الشرقية، عبر تقرير سلط الضوء على رحلة «النمر الأسود»، والظروف التى تعرض لها وهو صغير، وكانت دافعًا له من أجل تبديل حزنه بموهبة تكبر كل يوم.

وحكى التقرير كيف أنه فى حفلة عيد الأم بالمدرسة التى كان يتواجد بها أحمد زكى، حضرها كل أصدقائه مع أمهاتهم لكن والدة «زكى» لم تحضر؛ لأنها فارقت الحياة، ومن أجل ذلك بدل ملابسه بملابس «سفرجى»، للانتقال بين أمهات أصدقائه وإضحاك الجميع، وهو ما جعله يشعر بأن الفن يعوضه عما ينقصه.

وكشفت الحلقة عن إصرار أحمد زكى على استكمال مشواره والوصول لحلمه فى عالم الفن، رغم رفضه من قبل معهد السينما بسبب عدم إجادته اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنه لم يكن هدفه أبدًا الشهرة والنجومية، لكن إثبات نفسه، وهو ما تحقق فى النهاية.

وقدمت الحلقة تقريرًا ثانيًا عن الفنان محمد فوزى، ابن محافظة الغربية، وكيف بدأ مشواره من مدينة طنطا بحب كرة القدم، قبل أن ينجح مقربٌ إليه من تغيير وجهته من احتراف كرة القدم إلى دخول عالم الفن، بعد أن أخبره بأن لديه موهبة فنية كبيرة يجب أن يعمل على تنميتها، ليبدأ مشوار «فوزى» مع عالم الغناء والتلحين، حتى أصبح واحدًا من أهم نجوم الفن فى مصر.

وتذكر البرنامج الإعلامية الكبيرة صفاء حجازى، ابنة محافظة الدقهلية، بدايًة من دراستها فى جامعة المنصورة، مرورًا بتوليها منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

عبدالله أبوزيد يطرب لجنة التحكيم بـ«حسدونى» و«لعبة»

خلال الحلقة استعرض عدد من المشاركين مواهبهم أمام لجنة التحكيم، وأبهر بعضهم اللجنة فيما فشل آخرون فى لفت الانتباه. فى الغناء كانت البداية مع عبدالله أحمد أبوزيد، من الغربية، حيث رصدت كاميرا البرنامج فى تقرير مصور قصة وصوله إلى «الدوم» وتشجيع أهله له.

وقدم عبدالله أغنية «حسدونى وباين فى عينيهم»، وأشادت لجنة التحكيم به وعلى رأسهم الدكتور محمد أبوالخير، الذى طلب منه أغنية جديدة فغنى أغنية «لعبة» للفنان آدم.

أبوالخير لـ«سلمى سالم»: اختارى أغنية تناسب صوتك

أشادت لجنة التحكيم بالمتسابقة سلمى مصطفى سالم، من محافظة الغربية، ومدحها «أبوالخير»، كما قدمت المتسابقة رقية محمد عسكر، من محافظة الدقهلية، فقرة غنائية لأم كلثوم، بأغنية «هو صحيح الهوى غلاب»، لكن الدكتور أبوالخير طلب منها تغيير الأغنية، لأنه شعر بأنها ليست مناسبة لإمكانات صوتها، فقدمت المتسابقة أغنية تمر حنة، لفايزة أحمد، ولاقت استحسان لجنة التحكيم، وقال لها أبوالخير ليس ضروريًا اختيار أغنية لأسطورة، ولكن اختيار ما يناسب أصواتنا. وقدمت المتسابقة أسماء الدسوقى، أغنية «بكرة تشوف» للفنانة أنغام، وأشاد «أبوالخير» بالمتسابقة، قائلًا: «صوتها جميل ودى أكتر أغنية بحبها لأنغام». وفى التمثيل قدم نادر صلاح إبراهيم أداءً تمثيليًا، وقال الدكتور أبوالخير، أستاذ الغناء ومدرب الصوت: «إيقاعك مظبوط»، بينما قال أحمد مبارك، أستاذ التمثيل: «أنت شبه محسن محيى الدين، فيك حاجة من شقاوته. حد قال لك كده قبل كده؟»، ليجيب المتسابق «نعم».

نجوم الموسم الأول للمتسابقين: «استمتعوا»

عرضت الحلقة الثانية من «الدوم ٢» مجموعة تقارير عن الفائزين فى الموسم الأول من منطقة الدلتا، أبرزهم سعد سمير، من محافظة المنوفية، الفائز فى فئة التمثيل.

وقدمت الحلقة تقريرًا عن مشوار سعد سمير فى الموسم الأول، وكيف أنه جاء إلى المنصورة فى هذا الموسم دعمًا لزملائه، ناقلة تصريحات له قال فيها: «أنا جاى أدعم زمايلى فى (الدوم)».

وأضاف: «استفدت من (الدوم) فى أنه حط (سبوت) علىَّ كممثل وقدمنى للسوق، وأنا النهارده جاى من المنوفية للمنصورة علشان أدعم إخواتى، وعارف إن الموضوع صعب علشان أنا عيشته.. استمتعوا بالتجربة».

كما تواجدت أسماء الجمل، من مدينة المنصورة، الفائزة فى فئة الغناء بالموسم الأول، وتحدثت مع مقدم البرنامج شريف نورالدين عن كواليس مشاركتها فى الموسم الأول، ولحظات الفوز، قبل أن توجه نصائح للمشاركين فى الموسم الجديد.

فارس طمان يجتاز اختبار تمثيل المشاعر باستثناء الخجل

خلال الحلقة قدم المتسابق فارس وائل طمان، من محافظة الدقهلية، أداءً تمثيليًا، وطلب أحمد مبارك، أستاذ التمثيل، من فارس النظر إلى الكاميرا والتعبير بأحاسيس معينة، مثل الحب والكراهية والخجل، لينجح فى التعبير عن جميع المشاعر ما عدا الخجل، حيث علق «مبارك»: «ده مش خجل، أنت عملت كل حاجة صح إلا الخجل».

أحمد مبارك يشيد بـ«آية النمر»: «كنتى فين من الصبح؟!»

ظهرت المتسابقة آية سامى النمر لتقدم أداءً مميزًا للغاية وطلب منها «مبارك» أداء بعض المشاهد فنجحت بإتقان وحرفية عالية جعلته يشيد بها قائلًا: «كنتى فين من الصبح؟!».

وشاركت المتسابقة هيا حامد الشبراوى، من محافظة الدقهلية، فى المسابقة بمشهد تمثيلى كوميدى أمام لجنة التحكيم التى أشادت بها.

وفى التقديم التليفزيونى ظهر عدد من المتسابقين أمام اللجنة، وتولى الإعلامى شادى شاش تقييمهم، ونجحت المتسابقتان ميرام رجب ونرمين السعيد فى أداء المهام المطلوبة على أكمل وجه.

يذكر أن برنامج «الدوم» فى موسمه الثانى شهد إقبالًا كبيرًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم، حيث يجوب البرنامج جميع المحافظات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الفنية المتنوعة، خاصة بعد نجاح الموسم الأول الذى نجح فى تسليط الضوء على مواهب حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة فى عدة مجالات.

ويعرض الموسم الثانى على قناة dmc، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، فى تمام الساعة ١١ مساءً، ومن تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.