السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عادل حمودة: «تكنولوجيا تايوان تأخذ يد العالم للمستقبل وتهدد بحرب عالمية ثالثة»

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب عادل حمودة إن تايوان فيها جامعات للتكنولوجيا المتطورة تأخذ يد العالم للمستقبل ولكنها تهدد العالم بحرب عالمية ثالثة.

وأضاف خلال حلقة الليلة من برنامجه "واجه الحقيقة" والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جمهورية الصين تأسست عام  1911 بعد سقوط الحكم الامبراطوري الذي استمر 2000 سنة، وتولى السلطة هو الحزب الوطني المسمى "الكومينتاج" تحت زعامة “سون يات سي”ن الذي توفي عام 1925 ليتولى الحكم من بعده “شيانج كاي شيك”، وقام الأخير بطرد الشيوعيين من الجيش والحزب والحكومة فاشتعلت الحرب الأهلية بين الكومينتاج والشيوعيين.

وتابع أنه ما أن وصلت قوات “ماو تسي تونج” إلى بكين عام 1948 حتى هرب “شيانج كاي شيك” إلى تايوان ومعه مليون لاجئ حملوا معهم احتياطي الذهب، وفي العام التالي تحولت الجزيرة التي لا تزيد مساحتها على 361 ألف كيلومتر مربع إلى جمهورية الصين الديمقراطية.

تحول مفاجئ في اقتصاد تايوان

وتابع: عاشت تايوان على الزراعة وصيد الأسماك وتهريب البشر وما أن صلت إلى عصر التكنولوجيا  كان الداخل المحلي يمثل 841 مليار دولار ودخل الفرد أصبح 33 ألف دولار سنويًا.

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