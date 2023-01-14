قصص إنسانية ملهمة وخطابات تشجيع فى «كابيتانو مصر»

واصل برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف مواهب الناشئين فى كرة القدم حلقاته القوية ضمن الجولة الثانية من البرنامج، وذلك بالحلقة الثامنة، مساء أمس، التى تضمنت العديد من المفاجآت والضيوف المميزين.

وتقف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وراء الإنتاج الضخم للبرنامج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للبحث والتنقيب عن المواهب الشابة فى كل محافظات مصر، وجمعهم فى معسكر إعداد خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمد أشرف من مريض سمنة مفرطة إلى مشروع بطل رياضى

واصلت كاميرا «كابيتانو مصر» جولاتها فى مختلف المحافظات لاستكشاف القصص الإنسانية وراء اللاعبين المشاركين فى البرنامج.

فى محافظة الشرقية قال اللاعب محمد بهجت: «بلعب كورة وأنا عندى ٨ سنين.. عمرى ما لعبت فى نادى.. بلعب فى الشارع.. أحمد أخويا حمسنى للعب، وليا فرصة إن شاء الله كويسة.. نفسى أحقق حلمى وأكمل مشوارى وعمرى ما بيأس، ولما حد بيتفرج عليا بحس إنى ورايا جمهور.. هبقى كابيتانو مصر.. لما قبلت فى الاختبارات حسيت إنى شرفت أهلى وعيلتى.. نفسى أكسب كتير عشان إخواتى وأمى وأعمل أكاديمية تعلم الكورة فى بلدى».

ومن الغربية قال الناشئ عبدالرحمن محمود محمد: «أنا من قرية سملا بمركز قطور.. بحب الكورة، وهى حلمى.. سبب حبى وارتباطى للكورة والدى.. المدرب بتاعى هو والدى وأكتر نصيحة من والدى إنى أبقى سريع بالكورة، وإنى أبقى محافظ عليها.. والدى بيدربنى وبيشتغل معايا كتير ونفسى أبقى لعيب كبير وأشرفه، وإن شاء الله أفوز بمسابقة كابيتانو مصر».

ومن القاهرة قال إسماعيل: «بلعب كورة من وأنا ٥ سنين.. بحب ألعب كورة من صغرى ووالدتى كانت بتودينى ألعب كورة والناس كانت بتحب تتفرج على مهاراتى.. بحب الكورة وحابب أكون لعيب كبير أوى.. فى البداية كنت مترددًا فى دخول كابيتانو، لكن والدتى كان عندها ثقة فى الله وفيا، إن شاء الله هكون لاعب كبير ونفسى أبقى كابيتانو مصر». وقال اللاعب محمد أشرف: «كنت فى سنة رابعة ابتدائى وما كنتش بقدر آخد نفسى، والدكتور إدانى أقراص بتتحط فى البق وبتتبخر لوحدها، كان فيها كورتيزون، وده سبّب لى زيادة كبيرة فى الوزن، عديت الـ١٠٠ كيلو، بس حطيت أمل قدامى وأصريت عليه عشان أكمل فى الكورة.. نظمت أكلى، وبدأت ألعب كورة كتير من المغرب لحد الساعة ٦ الصبح، لحد ما بقيت ٨٠ كيلو، وطولى بقى ١٨٢ سم».

المطربة هايدى موسى تنصح المشاركين: «ما حدش يزعل من الخسارة»

شاركت المطربة الشابة هايدى موسى كضيفة شرف فى الحلقة الثامنة من البرنامج، حيث التقت عددًا من اللاعبين المتنافسين، وعبرت عن سعادتها بفكرة البرنامج لأنه يوجه طاقات الشباب إلى أشياء هادفة فى سن حرجة.

وقالت إنها سعيدة بوجود عناصر شابة متألقة وواعية تعرف معنى تحمل المسئولية والالتزام، مشيدة بالحماس والطاقة اللذين لاحظتهما بما يبشر بمستقبل كبير للكرة المصرية.

ووجهت نصيحة للمشاركين فى البطولة قائلة: «ما حدش يزعل لو خرج أو اتعطل فى مرحلة ما، وأكيد أى حد وصل للمرحلة دى هو حقق إنجاز. ما تيأسش وكمل حلمك وأكيد هتوصل لهدفك»، كما قدمت فاصلًا من الغناء بمشاركة عدد من اللاعبين.

مدحت شلبى: «200 جنيه للى يسدد أو يصد البلانتى»

استضافت الحلقة الثامنة من «كابيتانو مصر» الكابتن مدحت شلبى، الذى أضفى حالة من المرح على أجواء التدريبات داخل البرنامج، حيث عمل على تشجيع اللاعبين وممازحتهم بتعليقاته المضحكة. ونصح «شلبى» المواهب الجديدة قائلًا: «خلوا بالكم محمد صلاح لما بدأ كان حاجة زى كده، يا رب يكرمكم ويكون منكم محمد صلاح»، متحديًا اللاعبين فى عدة فنيات، قائلًا: «من يسدد ضربة جزاء من لاعبى الفريقين ومن يصدها سيأخذ ٢٠٠ جنيه»، ثم نظم مسابقة معلومات رياضية وفنية وثقافية للمتسابقين، ليحصل الفائز على ٢٠٠ جنيه أيضًا موقعة منه. وشهدت الحلقة مواقف كوميدية فى التعليق والإفيهات بين الكابتن مدحت شلبى والكابتن خالد خيرى المعلق الرياضى؛ حيث عمل الثنائى على الرد على بعضهما، من خلال الأغانى، عبر ذكر اسم أغنية تبدأ بآخر حرف ينطقه المعلق الآخر، وسط أجواء كوميدية بين المعلقين.

شادى محمد للاعبيه: «تعاونوا مع بعض».. والفريق يحصد أول 3 نقاط

حرص الكابتن شادى محمد على نصح لاعبى فريقه قبل خوضهم المباراة، كما شرح خطة اللعب ضد فريق كابتن طارق السيد، قائلًا: «لازم كلنا نعرف إننا مش عندنا فرصة نخسر اتنين من فريقنا»، مشددًا على تنفيذ خطة اللعب، ومؤكدًا أهمية التعاون بين كل عناصر الفرقة.

وتميزت المباراة بين الفريقين بالقوة، حيث أضاع عدد من اللاعبين فرصًا كثيرة، وفى النهاية استطاع فريق «صالح سليم»، بقيادة كابتن شادى محمد، الفوز على فريق «حمادة إمام» بقيادة طارق السيد، بنتيجة ١/٠، حيث أحرز الفريق الأول هدفًا فى نهاية الشوط الثانى بواسطة اللاعب محمد أشرف، ليحصد أول ٣ نقاط.

ومنح مدحت شلبى الشارة الذهبية لمحمد محسن الشهير بـ«رُزة» لاعب فريق «صالح سليم»، كما منحها لعبدالرحمن مصطفى من فريق «حمادة إمام».

وكانت اللحظات الأصعب للفريقين عند استبعاد لاعبين من فريق «حمادة إمام»، حيث وقع الاختيار على أحمد الماحى ومحمود فتحى، وحاول الكابتن مدحت شلبى التخفيف على اللاعبين المستبعدين بعد دخولهما فى نوبة بكاء، قائلًا: «الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى راح الزمالك قالوله إنت ماتنفعش، وبقى محمد صلاح العالمى.. إوعى يكون هذا نهاية حلمك، وكمل لأن الرجالة تؤخذ من المحن، وتصبح رجالة وتصبح لعيبة كبيرة.. متزعلوش والجايات أكتر من الرايحات».