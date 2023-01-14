السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين فى الجيزة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، المتهم «أ.م.د»، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة «هيروين» بقصد الاتجار، بدائرة قسم شرطة بولاق.

ترجع تفاصيل القضية المقيدة برقم 7523 لسنة 2022جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 1952 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، عندما تلقي وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور معلومات تفيد بقيام عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق بالجيزة وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من شقة مستأجرة، كائنة بدائرة القسم، مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وهاتفين محمولين، ومبلغ مالى وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين فى الجيزة

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