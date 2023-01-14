خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية.. هيئة الدواء تحذر وطبيب يجيب

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية؛ لما تسببه من تعرض الحياة إلى الخطر غير أنها تؤثر سلبًا على الصحة العامة.

ومؤخرًا أكدت هيئة الدواء المصرية، أن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها، وحدد الهيئة الحالات التي يمكن فيها استخدام أدوية المضادات الحيوية، وهي عند معالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.

وشددت هيئة الدواء من الاستخدام المفرط في المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد، ونصحت هيئة الدواء المصرية، بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

كانت أسماء عيد، التي تبلع نحو 25 من عمرها، تعاني من الالام الأسنان بشدة خاصةً مع تناول المشروبات سواءً الباردة او الساخنة، لتقدم على أخذ احد المضادات الحيوية لوقف الام الاسنان.

تابعت أسماء: "مع مرور الوقت اصبحت هذه المسكنات والمضادات الحيوية لا تأت بنتيجة فعالة لوقف الام التهاب الاسنان والضروس التي اشعر به، حتى بعد تغيير نوع المضاد الحيوي".

تضيف أسماء: "قمت باستشارة طبيب والذي أكد لي ان المضادات الحيوية والمادة الدوائية فقدت فعاليتها في وقف تفاقم الالتهاب والام الاسنان، ما ادى الى تكون مناعة ضد المادة الفعالة للادوية وخاصة المضادات الحيوية".

حجم سوق الدواء المصري إلى 150 مليار جنيه

يصل حجم سوق الدواء المصري إلى 150 مليار جنيه ويتميز بمعدلات نمو مرتفعة، كما أن مصر لديها 170 مصنعا للدواء تمثل قوة صناعية كبيرة، وذلك بحسب معاون رئيس هيئة الدواء المصرية حماده شريف

كما تعد صناعة الدواء في مصر من ضمن 9 قطاعات مستهدفة حددتها الحكومة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، وفق هيئة الدواء.

حساسية من المواد الفعالة بالمضادات الحيوية

من جانبه أكد الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، لـ"الدستور" أن الافراط في تناول المضادات الحيوية يؤدي الى خطورة الإصابة بامراض مثل الفشل الكلوي، لاسيما وإذا تم تناول المضادات دون الرجوع الى الطبيب المختص أو استشارته.

يوجد العديد من الاشخاص الذي تكون لديهم مناعة ضد عقار معين، بحسب بدران، الذي أكد أن هناك أشخاص لديهم حساسية من بعض المواد الفعالة التي تحويها الأدوية والمضادات، ما يؤدي الى تعرض حياة الشخص الى الخطر بل وقد يصل الأمر إلى الوفاة في حال عدم إسعافه بشكل صحيح.

وقدم استشاري الحساسية والمناعة بعض النصائح الطبية، وعلى رأسها هو عدم الإفراط في تناول الادوية والمضادات الحيوية، مع ضرورة استشارة الطبيب المتخصص قبل تناول اي جرعات من الدواء.

هناك بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي تسبب نتيجة إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات، والتي أشارت اليها هيئة الدواء المصرية، لاسيما التي تحتوي على مواد ديفينهيدرامين، ديكستروميثورفان، وبعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين، وكذلك مضادات الاكتئاب، مثل السيرترالين والفينلافكسين، وبعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوى على السودوإيفيدرين، وبعض المضادات الحيوية، مثل بعض الكينولونات.​