السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الخطيب يهنئ لاعبات الأهلى للكرة الطائرة على بطولة كأس السوبر

لاعبات الأهلى للكرة
لاعبات الأهلى للكرة الطائرة

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر المصري والتي تقام لأول مرة.

وأشاد رئيس الأهلي بأداء لاعبات فريق الطائرة طوال مباريات البطولة التي شارك فيها أربعة أندية. 

وقدمت لاعبات الأهلي مستوى متميزًا وحققن الفوز في كل مبارياتهن واستحققن اللقب عن جدارة.

وشدد الخطيب على أن الفوز ببطولة السوبر المصري يحمل لاعبات الأهلي وجهازهن الفني مسئولية أكبر، ولا بد من مضاعفة الجهد واستمرار التركيز خلال الفترة القادمة للحفاظ على المسيرة الناجحة للفريق وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.

محمود الخطيب الاهلى طائرة الأهلي سيدات بطولة كأس السوبر حمدي الصافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

توابع «سعر الصرف المرن».. نهاية السوق السوداء ومزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد «استيعاب الصدمة»

اللواء أشرف عطية يتحدث لـ«الدستور» عن مشروعات المبادرة الرئاسية: 21 مليار جنيه لتنفيذ ٢٣٢١ مشروعًا ضمن «حياة كريمة» فى أسوان

محافظ الإسكندرية: انتظام الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.. غدًا

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين فى الجيزة

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بعد انتقال مروان عطية للأهلى.. مرتضى منصور يتوجه للمحكمة الرياضية ويعلن رحيل أوباما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس