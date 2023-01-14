الخطيب يهنئ لاعبات الأهلى للكرة الطائرة على بطولة كأس السوبر

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر المصري والتي تقام لأول مرة.

وأشاد رئيس الأهلي بأداء لاعبات فريق الطائرة طوال مباريات البطولة التي شارك فيها أربعة أندية.

وقدمت لاعبات الأهلي مستوى متميزًا وحققن الفوز في كل مبارياتهن واستحققن اللقب عن جدارة.

وشدد الخطيب على أن الفوز ببطولة السوبر المصري يحمل لاعبات الأهلي وجهازهن الفني مسئولية أكبر، ولا بد من مضاعفة الجهد واستمرار التركيز خلال الفترة القادمة للحفاظ على المسيرة الناجحة للفريق وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.