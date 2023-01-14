السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة إبرهيم غريب، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم " م.ا.م"، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1273 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، بتمكن ضباط القسم من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنها دلت على قيام المتهم " م.ا.م "، 38 سنة، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة حال تردده على دائرة القسم ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوي على قطعتين لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهم تحوي على مخدر الحشيش وزنت 163,70 جراما .