السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي،  والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة إبرهيم غريب، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم " م.ا.م"، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1273 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، بتمكن ضباط القسم من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنها دلت على قيام المتهم " م.ا.م "، 38 سنة، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة حال تردده على دائرة القسم ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوي على قطعتين لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهم تحوي على مخدر الحشيش وزنت 163,70 جراما .

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

هدى الملاح: ترشيد الإنفاق العام خطوة إيجابية للموازنة العامة للدولة

انقطاع التيار الكهربائى فى معظم المناطق الأوكرانية بسبب القصف الروسى

إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية لندن

بعد بتر قدم زوجها.. سيدة تقاوم ظروف الحياة بالعمل على «تروسيكل»: أحلم بمقابلة الرئيس

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش بالإسكندرية

خطورة الولادة القيصرية على الأم والجنين.. متحدث الصحة يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف