«سيوة في كتابات الرحالة البريطانيين».. كتاب جديد عن دار العربي بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع، سلسلة أوراق تاريخية كتاب "سيوة في كتابات الرحالة البريطانيين من 1792-1920 (كتابات مجموعة رحالة بريطانيين عن واحة سيوة)، ترجمة محمد عزب، ومي موافي.

ومما جاء في الكتاب

"واحة وسط واحات! ما من شك أنه لا توجد واحة في شمال إفريقيا لديها هذا العدد من السكان وتحتفظ بتراثها العريق الذي يمثل خطًا واحدًا على مدار التاريخ. على الرغم من قربها من بوابات أوروبا فإن التأثير الغربي ليس طاغيًا، وعلى الرغم من مواضع الجذب السياحي فيها، لم يقدم الرحالة الأوروبيون على زيارتها إلا ما ندر، وإني لأتساءل حقًا عن سبب ذلك. طبيعتها خلابة. أساطيرها ترقد في أساساتها. ضربت شهرتها الأصقاع قبل فجر التاريخ. آثارها محفوظة حتى يومنا هذا في شكل تماثيل محطمة وأعمدة مكسورة وأطلال كانت الرمال لها كفنًا لائقًا". -

آرثر سيلفا وايت، 1899

نعرض في هذا الكتاب الذي بين أيدينا ستة رحالة بريطانيين زاروا واحة سيوة وخطوا عنها في كتاباتهم خلال الفترة بين عام 1792م وحتى عام 1920م في محاولة جادة لتوثيق أهم رحلات البريطانيين من وإلى هذه الواحة عبر قرابة قرن وربع من الزمان. وقد لجأ المترجمان إلى الترجمة الطولية لاستخلاص الأجزاء المكتوبة عن سيوة فقط مع ترك فصول أخرى تتناول أقطارًا وموضوعات شتى.

تلاحظ تباين آراء الرحالة في بعض الأحيان وهذا أمر طبيعي نظرًا لاختلاف التوقيتات التي زاروا فيها الواحة، ناهيك عن التطور الطبيعي للأشياء مع دوران عجلة الزمن، كما لا نستطيع أن نغفل وجهات النظر الشخصية والتي لا تتسم دومًا بالموضوعية المطلقة أو الحيادية المجردة.

سلسلة أوراق تاريخية

يذكر أن “سلسلة أوراق تاريخية”،هي سلسلة جديدة بدأتها العربي للنشر والتوزيع وتطلقها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، حيث تبلورت لديها الفكرة منذ عدة أعوام لكنها ظلت تبحث عن الكتب المناسبة التي تحمل ثقلًا وأهمية لإضافتها إلى هذه السلسلة، ومثل السلاسل الأخرى التي بدأتها العربي من قبل (معارف عامة، وسلسلة ماذا تعرف عن؟، وسلسلة الكتب الرياضية، وسلسلة أدب الجريمة والتشويق) تأتي هذه السلسلة كطفرة للمهتمين بهذا النوع من الكتب التي تتناول التاريخ المصري من وجهة نظر استشراقية، لكنها لن تتقيد بنشر الفكر الاستشراقي فقط وربما تتوسع لتشمل كتب تاريخية أكثر يهتم القارئ بها.