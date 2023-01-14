انقطاع التيار الكهربائى فى معظم المناطق الأوكرانية بسبب القصف الروسى

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم السبت، إن التيار الكهربائي انقطع في معظم مناطق أوكرانيا بسبب القصف الروسي.

وكانت أفادت السلطات المحلية في أوكرانيا، اليوم السبت، بأن القصف الروسي على دينبرو قتل 5 أشخاص وأصيب 27 آخرون بينهم أطفال.

فيما استهدفت ضربات روسية السبت منشآت أوكرانية استراتيجية للطاقة في خاركيف (شمال شرق) ولفيف (غرب)، على ما أعلن مسئولون أوكرانيون.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف "فُرض قطع للتيار الكهربائي بشكل طارئ" بعد ضربتين على منشآت حيوية. وفي لفيف، حذرت السلطات من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن عزم بلاده إرسال دبابات قتال رئيسية إلى أوكرانيا إلى جانب دعم مدفعي إضافي، وفقًا لمكتب سوناك.

وقال متحدث باسم سوناك: "لقد اتفقا على ضرورة اغتنام هذه اللحظة بتسريع الدعم العسكري والدبلوماسي العالمي لأوكرانيا".

وأضاف: "أوضح رئيس الوزراء طموح المملكة المتحدة لتكثيف دعمنا لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال توفير دبابات (تشالنجر 2) وأنظمة مدفعية إضافية".