خطورة الولادة القيصرية على الأم والجنين.. متحدث الصحة يوضح

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن كيفية تجنب الأضرار التي تسببها الولادة القيصرية، قائلاً: "إنه في البداية يجب أن يدرك المجتمع أضرار الولادة القيصرية على صحة الأم، من احتماليات النزف، السقوط المشيمي، الولادة المبتسرة، دخول الحضانات، التوحد في الأبطال، كلها مرتبطة بشكل أو بآخر بالولادة القيصرية".

وأضاف عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين، أن هناك أضرارا صحية مباشرة للولادة القيصرية، على الأم والجنين من الولادة القيصرية.

وأوضح أن العالم يتعامل مع الولادة القيصرية على أنها على خلاف الأصل، وأنها لابد أن تكون مبررة من الناحية الطبية، وأي ولادة قيصرية غير مبررة طبيًا هو سلوك طبي غير سليم يستحق المحاسبة، مشددا على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بخطورة الولادة القيصرية.

وأشار إلى أن القرارات التي كان قد اتخذها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان فيما يتعلق بتقليل الولادة القيصرية، ومنها رفع قيمة ما يتقاضاه الفريق الصحي للولادة الطبيعية حتى تكون مساوية أو أكثر لما يتقاضاه الفريق الصحي الذي يجري الولادة القيصرية.