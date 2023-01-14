بمشاركة صلاح.. برايتون يسحق ليفربول بثلاثية مع الرأفة فى الدورى الإنجليزى

سحق فريق برايتون ألبيون، ضيفه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض فريق برايتون ألبيون استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة كما كان الطرف الأخطر على المرمى في ظل معاناة من لاعبي فريق ليفربول في الخروج بالكرة من منتصف الملعب والوصول بهجمة لمرمى برايتون.

وسدد مارش كرة في الدقيقة 8 من داخل منطقة الجزاء وأبعدها أرنولد لركنية.

وأهدر لاعبو برايتون هجمة مرتدة في الدقيقة العاشرة أوصلت الكرة إلى إيفان فيرجسون الذي حاول تمرير الكرة إلى زميله ميتوما وقطعها أرنولد.

وانطلق مارش بهجمة أخرى في الدقيقة التالية، وسدد الكرة فارتطمت بفيرجيل فان دايك.

واستمرت المحاولات والخطورة من لاعبي فريق برايتون ألبيون خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، فيما حاول لاعبو ليفربول تشكيل خطورة على المرمى والوصول بهجمة مرتدة لتسجيل هدف مباغت عكس سير المباراة.

وأهدر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول فرصتين محققتين للتسجيل في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وتحصل فريق برايتون ألبيون على ركلة جزاء في الدقيقة 40، ولكن الحكم ألغى ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود مهاجم برايتون في موقف تسلل.

وتواصل الضغط من لاعبي فريق برايتون خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التقدم، في ظل محاولات لاعبي ليفربول لتنفيذ هجمة مرتدة مباغتة.

وسدد لاعبو برايتون ألبيون كرتين على المرمى من 5 محاولات، فيما لم يسدد لاعبو ليفربول أي كرة على المرمى من 3 محاولات.

وسيطر لاعبو فريق برايتون ألبيون على مجريات اللعب بنسبة 64%، مقابل 36% لفريق ليفربول.

واستمر استحواذ فريق برايتون على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصلوا الخطورة الهجومية على المرمى.

وسجل سولومون مارش الهدف الأول لفريق برايتون ألبيون في الدقيقة 47 بعد تمريرة من ميتوما المنطلق على يسار منطقة الجزاء ووضعته في حالة انفراد بالحارس أليسون وسدد الكرة في الشباك.

وعاد مارش وأضاف الهدف الثاني لفريق برايتون في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وواصل فريق برايتون استحواذه على مجريات اللعب والمحاولات الهجومية على المرمى في ظل استمرار تذبذب مستوى ليفربول ومحاولات ضعيفة لتسجيل هدف تقليص الفارق.

وسجل داني ويلبيك، الهدف الثالث لفريق برايتون في الدقيقة 82 من عمر المباراة بعد تمريرة من سولومون مارش ومراوغته المدافع وسدد الكرة على يسار أليسون.

وسدد لاعبو برايتون ألبيون 8 كرات على المرمى من 14 محاولة خلال المباراة، مقابل تسديدة واحدة من 5 محاولات لفريق ليفربول.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق ليفربول.

ورفع برايتون رصيده لـ30 نقطة ليتجاوز ليفربول في ترتيب الدوري ويحتل المركز السابع، فيما تجمد رصيد الريدز عند 28 نقطة وهبط للمركز الثامن.